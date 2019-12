Sanremo: infiltrazioni al Palafiori, il Comune corre ai ripari prima del Festival e nomina un tecnico per programmare i lavori

Il Palafiori di corso Garibaldi è struttura cruciale a Sanremo, sia per i due piani di parcheggio che per le molte manifestazioni che ospita durante l’anno. E, in particolare nella settimana del Festival, è la base delle manifestazioni collaterali con Casa Sanremo assoluta protagonista. Inoltre, quest’anno, ospiterà anche ‘L’altro Festival’ con Nicola Savino in diretta su RaiPlay.

Nel tempo, però, il Palafiori ha mostrato alcune problematiche strutturali con conseguenti infiltrazioni specie nei mesi autunnali e invernali di grandi piogge. C’è il 70° Festival di Sanremo all’orizzonte e, quindi, il Comune corre ai ripari per predisporre lavori che possano risolvere le problematiche ed evitare problemi nella settimana più importante dell’anno.

Si legge sul documento pubblicato dal Comune: “A seguito delle numerose problematiche emerse sull’edificio Palafiori di corso Garibaldi, inerenti le molteplici infiltrazioni di acqua nei locali, di distacco dei rivestimenti di marmo in fase, le inadeguate pendenze dei terrazzi di copertura, lo stato delle grondaie e ulteriori problematiche dell’edificio, si rende necessario uno studio/progetto per poter porre rimedio a quanto espresso”. E poi: “Le citate infiltrazioni potrebbero compromettere lo svolgimento delle attività collaterali del Festival 2020”.

Per questo gli uffici di Palazzo Bellevue hanno nominato l’ingegnere Gian Claudio Papone per redigere uno studio necessario a capire più nel profondo le problematiche del Palafiori e poi poter predisporre i lavori, specie in ottica 70° Festival di Sanremo.