Sanremo: è andato in scena il tradizionale spettacolo natalizio della scuola Rodari

A Sanremo, ieri ed oggi, le bambine e i bambini della scuola primaria Borgo G. Rodari si sono esibiti nel tradizionale spettacolo di Natale. Quest'anno hanno messo in scena "La fabbrica di stelle", un simpatico musical con canti, balli e recitazione.



"In apertura i bambini hanno dedicato lo spettacolo a Gianni Rodari, a cui è intitolata la scuola, perché ricorre il centenario dalla nascita di questo grande "maestro". Le insegnanti ringraziano i genitori per la loro sentita partecipazione, i bambini per l'entusiasmo mostrato e la maestra Barbara Ranieri che da anni dirige il coro della scuola" - commentano dalla scuola matuzian.