Sanremo: ancora pochi giorni per rispondere al censimento permanente della popolazione

Il Comune di Sanremo comunica che sono gli ultimi giorni per le operazioni relative al censimento permanente della popolazione: coloro che hanno ricevuto la lettera dell’ISTAT e che non hanno risposto al questionario on line devono presentarsi a Villa Zirio (piano terra, corso Cavallotti 51) nei seguenti orari:

- sino a venerdì, dalle 15 alle 17.

La mancata risposta comporta una sanzione e l’eventuale cancellazione dagli archivi anagrafici per irreperibilità.

Per informazioni è possibile contattare i seguenti numeri telefonici, sino a venerdì, dalle 15 alle 17: 329/1213340 oppure 320/4374085

La rilevazione si chiude il 20 dicembre 2019.