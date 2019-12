Sanremo: a La Pignese, Teatro Ariston e Frantoio Calvi il premio “Cento anni da qui” per le imprese che hanno superato il secolo di attività (Video)

Il presidente nazionale di Confindustria Vincenzo Boccia sarà il prossimo 9 gennaio al Casinò di Sanremo per l’Assemblea Generale di Confindustria Imperia e la consegna del premio “Cento anni da qui” 2019. L’evento, al quale parteciperà anche il direttore del Tg2 Gennaro Sangiuliano, è stato presentato questa mattina nella Sala Privata del Casinò alla presenza del vice sindaco Alessandro Sindoni, di Barbara Biale in rappresentanza del Cda del Casinò e di Paolo Della Pietra per Confindustria Imperia. Ha portato il proprio saluto anche Paolo Maluberti a nome dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo.

Il premio “Cento anni da qui” 2019 sarà riconosciuto a: Luigi Lavazza Spa, Alfa Romeo, Phonotype Record, Giuseppe Calvi & Co Srl, Ariston Srl e La Pignese. Un premio per riconoscere le imprese che hanno fatto la storia superando il secolo di vita coniugando eccellenza, qualità e implementazione tecnologica rispettando tradizioni e valori.

