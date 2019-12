A Taggia il passaggio di consegne tra i vecchi ed i nuovi volontari del Servizio Civile Comunale

Questa mattina in Comune a Taggia si è svolto il tradizionale passaggio di consegne tra i ragazzi del servizio civile. Il gruppo uscente ha salutato e lasciato il posto ai nuovi volontari per i progetti gestiti in ambito comunale.



Una realtà, quella del servizio civile, ben radicata a Taggia. Da diversi anni il Comune si avvale dell’apporto di questi giovani per lo svolgimento di progetti e iniziative nell’ambito del socialmente utile. I nuovi volontari presteranno il loro servizio per 12 mesi presso il Comune di Taggia ed in questo periodo, a fronte del loro servizio, percepiranno un compenso mensile di 439 euro.



Come ogni anno per questi ragazzi il momento della fine dell’esperienza comunale non è mai facile. In questo periodo i giovani lavorano a stretto contatto con la macchina amministrativa e imparano molto. Per l’edizione del bando di volontariato appena conclusasi, avevano partecipato: Gianluca Vivaldi, Leonardo Abbadessa e Damiano Di Leonardo (“Basta veramente poco… per fare tanto” - progetto servizio ambiente) e Gaetano Palumbo, Lorenzo Fittipaldi, Elisa Elena Piras , Marco Ferrante (“Senza età” - progetto centri anziani).



I nuovi volontari sono: Lorenzo Marossa, Giulia Catalano, Martina Marengo e Dasso Enrico (progetto Ho l'Età); Alessio Fois, Lucrezia Delfini, Carlotta Baccini, Simone Lanteri (progetto Ancora un passo avanti). Il primo gruppo sarà seguito da Annarita Longhi, gli altri da Maurizio Liberto, i due Operatori Locali di Progetto.



Il momento del tradizionale passaggio di chiavi è avvenuto alla presenza dell'assessore Maurizio Negroni, della vicesindaco Chiara Cerri e del consigliere comunale Manuel Fichera. Il nuovo cammino dei volontari matura nella collaborazione con gli anziani del Centro Anziani Taggia, la locale Protezione Civile, la Dock’s Lanterna, l’Ospedale di Carità Taggia, nonché grazie ad operatori e dipendenti comunali che contribuiscono quotidianamente alla formazione degli otto giovani. I progetti di Servizio Civile Nazionale rappresentano una preziosa risorsa per i giovani e per questa amministrazione comunale.