Sanremo: in zona San Bartolomeo Gozo è stata smarrita Cheril, si cercano notizie

La micetta della foto di nome Cheril è stata smarrita in zona San Bartolomeo/ Gozo di Sanremo. Ha 9 anni, è di colore marrone tigrato col pelo lungo. Non si allontana mai da casa e non ha il collarino. Per favore aiutateci a trovarla...



Chi avesse notizie di Cheril è pregato di telefonare al numero 3400953143 oppure 3801413229