Sanremo; due gattini di cinque mesi cercano nuove famiglie

Questi due giovanissimi micetti cercano casa. Hanno cinque mesi fatti e sono nati in mezzo alla strada. Sono accuditi da una volontaria che spera di trovar loro una famiglia che li ami per sempre. Forza, mamme e papà! Fatevi avanti.

Si trovano a Sanremo.

Per informazioni potete telefonare a Titti al numero 3207180364.