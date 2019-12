Enpa di Sanremo: quattro bellissimi gattini aspettano di essere adottati

"Ciao a tutti, siamo dei bellissimi gattini dai 4 ai 5 mesi già sverminati e vaccinati. Abbiamo un pelo morbidissimo, siamo affettuosi, giocherelloni e vorremmo tanto una casetta tutta per noi.... Venite a vederci al Rifugio ENPA la nostra zia Mery Vi dirà tutto di noi. Vi aspettiamo fiduciosi... non fateci crescere in Rifugio.

Un saluto da Muffin, Brioche, Pralina e Swami"

Il Rifugio Enpa è in Strada San Pietro 96. Aperto da lunedì a sabato dalle 16.00 alle 18.30. Chiuso domenica e festivi. Per informazioni potete telefonare al numero 0184 575000