Potenziamento dell'attività sanitaria anche in provincia di Imperia per far fronte a un possibile iperafflusso di pazienti

Alisa, in collaborazione con il Diar Emergenza-Urgenza, insieme alle Aziende sanitarie e ospedaliere della Liguria, ha definito le azioni di risposta e le modalità operative per affrontare un possibile iperafflusso di pazienti nel periodo influenzale e delle festività, da adottare in modo progressivo.

Tra le misure previste dal Piano: attività di bed-managing nell’area metropolitana genovese, che prevede la disponibilità programmata di posti letto dedicati al paziente con percorso medico afferente al Pronto soccorso, l’incremento dei percorsi brevi (Fast track) e il potenziamento del personale sanitario.

"Abbiamo elaborato anche quest’anno un piano non solo organizzativo ma che prevede anche importanti investimenti – sottolinea Giovanni Toti, presidente di Regione Liguria -: ammontano infatti a oltre 3,5 milioni di euro le risorse impegnate per integrare il sistema dell’emergenza-urgenza con il territorio, grazie al potenziamento dei posti letto nelle strutture residenziali dell’area metropolitana genovese, insieme a tutte le misure che possono essere messe in atto per mitigare l’impatto sui Pronto soccorso causato dalla circolazione del virus influenzale".

Continua inoltre l’impegno di Regione Liguria per attivare percorsi brevi (cosiddetti Fast track), ovvero dei triage che permettano di accogliere il cittadino valutandone il suo bisogno di salute: il paziente, qualora presenti un quadro con chiara evidenza mono-specialistica, viene inviato direttamente al medico specialista. In sostanza, i percorsi brevi mirano a prevedere, sulla base di protocolli mirati, la chiusura dell’episodio di Pronto soccorso direttamente ad opera dello specialista con ritorno in Pronto soccorso dei soli pazienti che necessitano di un ulteriore percorso diagnostico – terapeutico: "Sono stati anche attivati percorsi brevi che permettono l’accesso diretto alle prestazioni specialistiche per i pazienti in codice bianco o verde, che possono essere trattati direttamente negli ambulatori dedicati – precisa Sonia Viale, vicepresidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria".

Queste le modifiche per quanto riguarda l'Asl 1 della provincia di Imperia



Posti letto



- Asl 1: aumento dei posti letto in diverse discipline in modo incrementale (ospedali di Imperia e Sanremo).

Percorsi brevi (Fast track)

- Sanremo: percorso ostetrico/ginecologico (h 24), percorso pediatrico (h 24), percorso “facilitato” per ORL

- Imperia: percorso ostetrico/ginecologico (h 24), percorso pediatrico (h 24).

Sarà inoltre potenziato il servizio della guardia medica con apertura straordinaria degli studi MMG.