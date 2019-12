Vallecrosia: lunedì prossimo alle 19 il Consiglio comunale, all'ordine del giorno anche la Tassa di Soggiorno

E’ stato convocato per lunedì prossimo alle 19 il Consiglio comunale di Vallecrosia, come sempre nella Sala Polivalente di via C. Colombo.

All’ordine del alcune variazioni al bilancio di previsione finanziario 2019/2021, la ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche e l’approvazione del regolamento per l'applicazione del baratto amministrativo.

Tra i punti anche l’approvazione del regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno e l’approvazione delle aliquote e tariffe per l'anno 2020. Prevista anche la discussione sulla verifica della quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie da cedere in diritto di superficie o di proprietà, con il relativo prezzo di cessione.

Sarà quindi la volta dell’approvazione del documento unico di programmazione 2020-2022 e del bilancio di previsione finanziario 2020-2022.