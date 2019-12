Imperia: convocati per domani dalle 9 l'Assemblea dei Sindaci ed il Consiglio Provinciale

E’ stata convocata per domani alle 9 l’Assemblea dei Sindaci della nostra Provincia. All’ordine del giorno l’approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2", da sottoporre all'Autorità per la relativa approvazione.

A seguire è previsto il Consiglio Provinciale con, in discussione, la sostituzione dei rappresentanti ‘supplenti’ della Commissione Elettorale Circondariale di Imperia. Quindi la definizione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, l’approvazione del piano di razionalizzazione delle società partecipate, la modifica dello Statuto della società di promozione per l'Università.

Al termine è prevista l’approvazione dello schema di convenzione tra Regione, Provincia e Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri per la realizzazione del piano di gestione della ‘Zona di Conservazione Speciale’ della ‘Leggeta di Langan’.