Diano Marina: Rifondazione Comunista organizza apericena per discutere su alcune tematiche d'attualità

Mercoledì 18 Dicembre alle ore 19 presso il Bar Nelson in Diano Marina il Circolo dianese del Partito di Rifondazione Comunista propone per iscritti e simpatizzanti un’apericena che auspica occasione di incontro, aggregazione e divertimento.



"Brinderemo all’inizio di un nuovo anno all’insegna del cambiamento e discuteremo dei temi di rilevanza nazionale che ci stanno a cuore e delle urgenti questioni del nostro territorio, in merito alle quali, nel corso dell’anno non abbiamo esitato a segnalare la nostra posizione. - spiegano dal circolo Gian Battista Acquarone - All’evento saranno presenti gli iscritti del Golfo dianese e i rappresentanti di tutti gli altri circoli della provincia di Imperia. Sarà l’occasione per riprendere i temi più cari dell’antifascismo, dell’unità dei movimenti della Sinistra radicale".



"Parleremo di progressività fiscale, di piano di investimenti nazionale e quindi di lavoro e di riconversione ambientale dell’economia, di messa in sicurezza del territorio. - proseguono da Rifondazione - Dedicheremo una particolare attenzione alle azioni di lotta e di resistenza su questioni cruciali come la destinazione dello stabilimento ex Agnesi, la riqualificazione dell’area ex Ferriere, al non recente vergognoso proponimento di privatizzare Rivieracqua e al progetto di eliminare entrambi i presidi ospedalieri del Ponente e sostituirli con l’opera inutile, furbescamente definita Ospedale Unico".



"Infine ma non meno importante, daremo ampia rilevanza al proponimento del Sindaco di Diano Marina di inondare di cemento una porzione cospicua del Lungomare di Diano Marina costruendovi quello che orgogliosamente definisce “Palacongressi” nella realtà un ecomostro" - concludono da Rifondazione.