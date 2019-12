Una settimana ricca di buone notizie: con gioia scendiamo in tutte le classifiche, ma non abbiamo ancora toccato il fondo. Abbiamo ancora margini di peggioramento!

Fra le buone notizie c’è sicuramente la classifica del sole 24 ore che colloca la provincia di Imperia all’89° posto. Continuiamo a peggiorare e in pochi anni siamo scivolati nella parte bassa della classifica, ma non abbiamo ancora toccato il fondo, possiamo scendere ancora di 18 posizioni per arrivare a conquistare l’ultimo posto, il 107°!!!! E di questo passo, nel giro di pochissimi anni saremo la maglia nera del bel paese.

I politici locali nel frattempo si sono lanciati nella nuova avventura elettorale, senza aspettare il panettone e la befana.

C'è chi gioca d’anticipo:

ma i Fratelli di Teglia non sono da meno, anzi….

una campagna elettorale da extraterrestri e con effetti speciali

se gli uomini impegnati in politica sono un disastro, non perdiamo la speranza e la fiducia.

In attesa dell'arrivo della principessa Sissi o del ritorno della Regina Margherita, consoliamoci con la principessa

Solo a Bordighera non si registrano buone notizie, ma polemiche ordinarie:

ed anche quest’anno niente campo da gioco per i bambini