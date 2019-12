Sanremo: al via il concorso fotografico ‘Obiettivo: cambiamo clima!’, con il gruppo di acquisto ‘GasGas’

Scatta una interessante iniziativa, promossa dall’associazione di promozione sociale 'Gruppo di acquisto solidale GasGas' di Sanremo: un concorso fotografico sul tema attualissimo dei cambiamenti climatici.

Oggi ci sono chiare evidenze dei fenomeni di mutazione della situazione ambientale ma spesso vengono minimizzati o sottovalutati. L’associazione vuole, con questo concorso, aiutare a mettere in evidenza anche i più piccoli cambiamenti, i segnali di ciò che sta avvenendo, sensibilizzando così chi ancora oggi non si rende conto delle prospettive che ci attendono in un futuro molto vicino. Il concorso è aperto a tutti, grandi e piccoli senza limite di età, è gratuito e per partecipare è sufficiente inviare il modulo di iscrizione compilato, con un massimo di due foto per partecipante all’indirizzo mail obiettivocambiamoclima@gmail.com.

Una giuria, composta da 3 membri esperti di fotografia e del tema del concorso, selezionerà 16 foto che saranno esposte il 7 marzo all’incontro pubblico dal titolo 'Il clima sta cambiando: ed io?' a cui interverrà il prof. Stefano Caserini, docente di 'Mitigazione dei cambiamenti climatici' presso il Politecnico di Milano. Saranno i partecipanti all’incontro a decretare la foto vincitrice che, come premio, verrà pubblicata su una rivista nazionale.