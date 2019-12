Roberto Benigni al Festival di Sanremo? "Eccome se ci vado, è una favola ed è la festa degli italiani"

"Eccome se ci vado!": questa la risposta di Roberto Benigni, ieri sera a ‘Che tempo che fa’, alla domanda del conduttore Fabio Fazio, sulla possibile sua presenza sul palco dell'Ariston, al prossimo Festival di Sanremo.

Al momento non si sa ancora se Benigni ha risposto seriamente o, come a lui piace tanto fare in modo più divertente, ma al momento sembra che l’attore toscano possa effettivamente essere al Festival del 70°.

La risposta successiva lascia qualche dubbio, ma con Benigni non si sa mai: "Sono io che lo preparo, sono la cosa sicura, Amadeus non so se verrà! Quando mi dicono Sanremo per me è come dire Pinocchio, è una favola. E’ il 70esimo anniversario, è la festa degli italiani più bella, è veramente una favola! Sarà un Sanremo straordinario".