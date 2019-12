Nobel week Sanremo: oggi Gianmaria Leto, Amministratore Delegato di Prime Quality, ha consegnato la borsa di studio al Liceo G.D.Cassini

Venerdì 13 dicembre si è conclusa la prima edizione della Nobel Week Sanremo, con i suggestivi festeggiamenti di Santa Lucia. Durante la settimana nobeliana, grazie alla collaborazione di Aidda Italia, Lions Sanremo Host, Lions Sanremo Matutia, Fidapa B.P.W. sez. di Sanremo, Rotary Sanremo Hanbury, Rotary Sanremo e Zonta, sono stati raccolti i fondi per alcune borse di studio. Questa mattina a Villa Nobel, i ragazzi del Liceo Cassini che hanno partecipato attivamente al progetto Nobel week Sanremo, accompagnati dalle referenti del progetto Prof.ssa Patrizia Magnoni e Prof.ssa Lia Motta, hanno ricevuto da parte del Dirigente Scolastico Claudio Valleggia e del team di Prime Quality gli attestati di partecipazione all’iniziativa.

Il Dirigente Valleggi ha sottolineato l’importanza di partecipare a progetti internazionali, come la Nobel Week, da parte del Liceo Cassini, ha espresso i complimenti per il lavoro di riqualificazione della Villa svolto da Prime Quality ed ha proseguito “tra il Liceo GD. Cassini e Prime Quality è l’ inizio di collaborazione, che proseguirà sia per la Nobel week, sia per altre iniziative culturali. Voglio ringraziare la Prof.ssa Magnoni e la Prof.ssa Motta, che da subito hanno sposato questo progetto con entusiasmo.”

Gianmaria Leto, Amministratore Delegato di Prime Quality, società che gestisce Villa Nobel, ha consegnato la borsa di studio al Dott. Valleggi, alla Prof.ssa Magnoni ed alla Prof.ssa Motta “Voglio ringraziare il Dirigente, le docenti che hanno deciso di aderire al progetto e voi ragazzi, che avete partecipato attivamente alla settimana, alla quale avete conferito un valore aggiunto. Quando abbiamo iniziato ad organizzare la Nobel Week, abbiamo voluto coinvolgere, da subito, i giovani, perché rappresentano il nostro futuro. Abbiamo apprezzato i lavori svolti, l’impegno profuso e la serietà dimostrata da voi ragazzi in questa settimana, bravissimi!”