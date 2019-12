Mercoledì prossimo con il 'Sanremo Magic Club' conferenza su 'Cartomagia e Ipnosi' con Diego Allegri

Il “Sanremo Magic Club” che ha sede al Teatro Ariston, organizza per la serata di mercoledì prossimo alle 21, con ingresso dalla 'escape room' di via Volturno (di fronte alla merceria) un'importante conferenza tenuta da Diego Allegri sul tema della “Cartomagia e Ipnosi”.

Per molti appassionati di magia e youtube il nome di Diego Allegri risulta un’icona della magia e illusionismo ad altissimi livelli. Oggi Diego Allegri, con la sua esperienza internazionale, è considerato uno tra i migliori esponenti di Cartomagia e Close-up, oltre ad aver guadagnato negli ultimi anni anche il titolo di ipnotista ed essere uno tra i pochi artisti in grado di esibire ombre cinesi con il solo utilizzo delle mani. La serata è aperta sia ai soci che appassionati.

Questa è una delle attività di cui il “Sanremo Magic Club” si occupa, oltre alla Scuola di Magia, perfezionamento e divulgazione di questa antica arte. Da ottobre di quest’anno, quando il Club è nato sono già state proposte con successo diversi incontri ed altre sono in programma per far crescere e stimolare i diversi soci, soprattutto giovani che frequentano con passione le serate. Chi fosse interessato può contattare Massimo Cell. 3392216205 o Salvatore Cell. 3407144968.