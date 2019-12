Imperia: grande successo ieri al palazzetto dello sport per l'appuntamento con 'Natale in Danza' (Foto)

Si è svolto ieri, al palazzetto del Sport di Imperia, “Natale in Danza”, classico appuntamento pre-natalizio che Centro Sportivo Educativo Nazionale di Imperia organizza insieme ad alcune delle scuola di danza affiliate, per augurare buon natale alle famiglie.

La manifestazione ha visto gli spalti del Palazzetto gremiti per oltre 5 ore di spettacolo. Tantissimi i bambini e ragazzi che hanno presentato coreografie di diversi stili: modern, contemporaneo, danza fantasia, classico, Latino, Hip Hop, ecc. Non solo giovani ma anche adulti che hanno ballato musiche country, valzer e balli da sala. ‘Natale in Danza’ è stata anche l’occasione per fare beneficenza: ogni anno vengono scelte due associazioni a cui devolvere le offerte raccolte durante l’evento.

A beneficiare della generosità delle persone quest’anno sono state “La Banca degli occhi’, che promuove il trapianto delle cornee per ridare la vista a persone che ne sono prive, e l’associazione imperiese “A Piccoli Passi” che aiuta le famiglie con bambini diversamente abili ad affrontare le spese mediche che il servizio sanitario nazionale non copre.

“Un grazie a tutti gli insegnanti delle scuole di Danza – evidenzia lo Csne - che, come sempre, si prodigano con passione trasmettendo ai ragazzi l’amore per questa disciplina”. Erano presenti le scuole: Academia de Baile, ArteDanza, Arts Studio, Creativa, Dance in Motion, Danza Teatro, Fitness Blue Gym, il Cerchio d’Oro, La Pineta, Let’s Go, New Movanimart, New Crazy Dance, New Dance, New Mistral, Now, Sporting Dance, Welness Evolution.

Da anni il Comitato CSEN di Imperia promuove in modo significativo il settore della Danza in Provincia con diverse manifestazioni che hanno il loro culmine nel ‘Sanremo Dance Festival’, concorso internazionale che ogni hanno ospita, sul palco del Teatro Ariston di Sanremo, centinaia di ballerini provenienti da tutta Italia e grandi nomi della danza internazionale.