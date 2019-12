A pochi giorni da 'Sanremo Giovani' il manager dello spettacolo Lucio Presta ha incontrato gli studenti dell'Accademia di Belle Arti (Video)

Incontro degli alunni dell’Accademia delle Belle Arti di Sanremo con lo storico manager di tanti artisti di fama nazionale internazionale, Lucio Presta.

L’incontro è stato organizzato dalla Unogas, importante azienda del territorio, con la collaborazione dell’Assessore al Turismo di Sanremo, Alessandro Sindoni, e del Consigliere comunale Sara Tonegutti.

Lucio Presta ha spiegato la sua presenza, evidenziando quanto sia bello sognare e rincorrere il proprio sogno: “A me è successo e vorrei trasferire a loro la mia esperienza personale e chissà che qualcuno possa trarre ispirazione da questo. Il segreto per inseguire il proprio sogno è quello di crederci sempre e disubbidire a quelli che ti vogliono incanalato in una certa maniera. Bisogna ovviamente fare di tutto ma nella vita i sogni si rincorrono, ovviamente andando a lavorare al mattino. Non è mai sprecato il lavoro perché si impara tantissimo, come ad esempio quando facevo il barman”.

Con lui l’Assessore e vice Sindaco Alessandro Sindoni: “Tenevo a visitare l’Accademia di Belle Arti ed essere qui ad ascoltare un personaggio del mondo artistico come Lucio Presta è sicuramente interessante. L’aspetto che più mi ha colpito di lui è la sincerità e la schiettezza nel dire le cose. Ed è per questo si è suggellata la sua popolarità nel mondo imprenditoriale e dello spettacolo”.