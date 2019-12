Apre "Sibilla Scuola e Ufficio" a Sanremo e si prepara a far rinascere un’intera via con il suo forte e rivoluzionario format di cartoleria

Apre Sibilla a Sanremo in via Gioberti 26: "Sibilla Scuola e Ufficio" trova una nuova location e identità nella meravigliosa città dei fiori e del turismo. Un nuovo punto vendita multifunzione con una vasta scelta di prodotti per scuola e ufficio. Il format Sibilla rivoluziona l’esperienza dello shopping con una scelta di prodotti di cartoleria tradizionale per la scrittura, pittura e il disegno creativo declinati in tutte le sue linee magicamente esposte insieme ad un’ampia varietà di articoli regalo.

Scoprirete l’intera gamma di prodotti STABILO per scrivere, le penne fineliner point 88, un classico senza tempo, sono disponibili in 47 colori di cui 6 neon come i fantastici pennarelli Pen 68 disponibili in 47 colori luminosi e brillanti, incluse 6 tonalità fluorescenti e gli evidenziatori originali Stabilo Boss con tecnologia Anti-Dry-Out. Troverete altre linee leader nel settore come Faber-Castell, Staedtler, l’intramontabile Bic, Pilot e Koh I Noor. E lungo il percorso di stimoli sensoriali verrete catturati dalle pratiche e funzionali borracce Chilly’s in tutte le loro nuove fantasie, la nuova linea di giochi montessoriani Headu e zaini e borse per tutte le vostre esigenze. Ma sono solo alcuni dei numerosi articoli presenti, entrate in negozio e lasciatevi stupire e soprattutto consigliare.



E con Sibilla card troverete tutta la convenienza che avete sempre desiderato: grazie alla raccolta punti maturati con ogni acquisto, riceverete importanti e considerevoli sconti sugli acquisti futuri. Non perdetevi inoltre l’interessante e articolato programma di corsi e workshop che si terranno durante tutto l’anno. www.sibillaviaxx.com



Sabato 21 Dicembre alle ore 18,00 ci sarà l’inaugurazione e oltre a un ricco buffet troverete un piccolo regalo ad aspettarvi! Sibilla – Scuola e Ufficio via Gioberti, 26 Sanremo tel 0184-638616 orari: 9-13 e 15,30-19,30