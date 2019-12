“Tenda bis”: oggi la decisione del Giudice, il processo rimane a Cuneo con la prossima udienza il 9 marzo 2020

Il processo “Tenda bis” resterà a Cuneo. Lo ha deciso oggi il giudice nell’udienza del processo che vede imputate 16 persone, dipendenti della Grandi Lavori Fincosit spa e dell’Anas, oltre a consulenti e supervisori, accusate a vario titolo di reati che vanno dal furto, alla truffa aggravata, dalla frode nelle pubbliche forniture ai falsi ideologici sui documenti di cantiere.

Nella scorsa udienza “filtro” gli avvocati degli imputati avevano chiesto, come già davanti al gup che aveva rigettato, lo spostamento della competenza del processo a Torino, dove di fatto ha sede l'Anas per il Piemonte e dove sono stati redatti tutti i "sal", ovvero i documenti che attestano lo stato avanzamento lavori e di cui la Procura contesta la falsità

Il giudice, accogliendo l’opposizione formulata dal procuratore capo Onelio Dodero ha respinto l’eccezione l’incompatibilità territoriale: “La dicitura ‘Torino’ in calce ai documenti è solo un dato testuale che non permette di superare l’accusa formulata dalla Procura secondo la quale trattasi di atti formati e perfezionati a Limone Piemonte”. Toccava alle difese portare elementi di prova a sostegno della richiesta, ma non l’hanno fatto.

Il tribunale ha anche respinto le altre eccezioni, ed ha quindi ammesso la costituzione di parte civile del Comune di Limone Piemonte, della Provincia e della Repubblica francese. La prossima udienza è stata fissata il 9 marzo 2020.