Sanremo: nuove piccole frane tra il campo golf e la frazione di San Giacomo, strada precauzionalmente chiusa (Foto)

E’ notizia di questa mattina che il Comune di Sanremo ha organizzato una serie di interventi a seguito dei danni causati dalle abbondanti piogge delle scorse settimane. Non solo le frane che, purtroppo, hanno provocato il crollo di strade e gravi disagi ai residenti, ma anche danni minori che necessitavano di lavori di riparazione.

Nei giorni scorsi il Comune è quindi intervenuto nello specifico in strada San Giovanni per porre rimedio a uno smottamento con successivi potenziali pericoli di crollo per il muro di contenimento. Il muro, quindi, è stato rifatto e ora la zona è in sicurezza dopo che la pioggia e i successivi allagamenti avevano ‘scavato’ pericolosamente il terreno.

Ora, purtroppo, dobbiamo registrare anche una serie di piccole frane che hanno fatto cadere alcune porzioni di muro sulla strada che, dal campo golf porta alla frazione di San Giacomo. La strada è stata precauzionalmente chiusa al traffico.