Sanremo: morte di Ivan Trivieri, l'avvocato della famiglia precisa "Il Consulente della procura ha accertato che lo scooter andava a 45 km/h"

L'avvocato Matteo Morini ha fornito una precisazione a margine del processo per omicidio stradale a carico di Roberto Corino. Il legale cura la posizione della madre e del fratello di Ivan Trivieri, il 24enne morto la sera del 9 novembre 2016 in seguito ad un incidente tra corso Cavallotti e via Lamarmora a Sanremo.



Il ragazzo viaggiava in sella al suo scooter quando si è scontrato con la vettura dell'imputato. Secondo quanto sostenuto stamani in aula da Ivano Rebella, testimone oculare, lo scooter sarebbe andato a velocità elevata (LEGGI LA NOTIZIA QUI).



Una affermazione che per l'avvocato Morini si scontra con quanto provato dal consulente tecnico della procura: "...ritengo doveroso precisare che l'Ing. Mario Capello, nominato Consulente Tecnico d'Ufficio dalla Procura della Repubblica di Imperia, ha accertato, testuale, che 'L'urto contro la vettura Dacia avveniva mentre il veicolo a due ruote aveva una velocità dell'ordine di 45 km/h'" - ha affermato Morini.