Sanremo: è morto a Coldirodi il vero 'capostipite' delle rostelle, Gabriele Camerino le aveva portate per primo dall'Abruzzo

E’ morto sabato scorso a causa di un arresto cardiaco che lo ha colto mentre si trovava in campagna, Gabriele Camerino, 77enne di origini abruzzesi ma che dall’età di 3 anni viveva a Coldirodi frazione di Sanremo.

Camerino, che per tanti anni ha portato avanti l’azienda serramentistica di famiglia (ora retta dai due figli) è stato il vero ‘capostipite della rostella’, il tipico spiedino di carne di pecora che in Abruzzo e nelle Marche viene chiamato ‘Arrosticino’. Gabriele Camerino, da giovane si era inventato un mestiere, portando gli arrosticini (che sono diventate ‘rostelle’ con le modifiche dovute al dialetto sanremasco), nelle strade della città e nei paesini dell’entroterra con un piccolo furgoncino.

E’ stato lui il primo a cuocere le ‘rostelle’, diventando l’antesignano di moltissimi ristoranti e pizzerie, che dagli anni ’50 (quando gli abruzzesi hanno popolato la riviera dei fiori con il loro grande lavoro nelle campagne) ha letteralmente invaso la nostra provincia.

Gabriele Camerino ha lavorato per una vita ed era conosciutissimo sia in frazione Coldirodi che in tutta Sanremo. Era benvoluto da tutti per il suo carattere estroverso, grazie al quale aveva sempre un sorriso ed una buona parola per tutti. Lascia la moglie ed i due figli. I funerali verranno celebrati mercoledì pomeriggio alle 14.30 a Coldirodi.