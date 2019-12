Genova: 23enne che vive al centro di accoglienza di Ventimiglia aggredisce controllore a morsi

Una donna di 23 anni, sorpresa su un treno senza biglietto dal personale, ha aggredito a morsi un ferroviere dopo aver rifiutato di fornire le proprie generalità: dopo l'intervento della polizia la viaggiatrice è stata denunciata.

La giovane, una nigeriana di 23 anni che vive al Centro di accoglienza di Ventimiglia, ha morsicato all'avambraccio sinistro il ferroviere che le stava intimando di scendere dal convoglio poco prima dell'ingresso nella stazione di Genova Principe. Appena il convoglio ha raggiunto la fermata prevista è intervenuta una pattuglia della polizia ferroviaria, che ha provveduto a identificare la donna protagonista dell'aggressione, che nel frattempo era rimasta a bordo.

Ricostruiti i fatti alla presenza della vittima, la nigeriana è stata denunciata in stato di libertà per rifiuto di generalità e per lesioni aggravate a pubblico ufficiale.