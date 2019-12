Denunciato 37enne di Sanremo sorpreso a masturbarsi in auto vicino al parco urbano di Imperia

Ieri mattina, un 37enne di Sanremo è stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico, commessi nella zona del Parco Urbano ad Imperia. Il matuziano, già noto alle forze dell'ordine per precedenti in materia di stupefacenti e lesioni personali, è stato pizzicato a masturbarsi nella sua auto.

Ad accorgersene è stato un poliziotto libero dal servizio che si trovava sul lungomare Vespucci per fare una corsa. Ad insospettire l'agente è stata la vettura posteggiata con i finestrini anteriori abbassati. Avvicinatosi al mezzo ha notato che al posto di guida c'era il 37enne con i pantaloni aperti, parzialmente abbassati ed i genitali esposti, in quanto intento a masturbarsi.



A quel punto il poliziotto ha chiamato la Sala Operativa chiedendo l’ausilio di una pattuglia, monitorando nel frattempo i movimenti del soggetto. Gli agenti della Squadra Volante arrivati poco dopo hanno identificato l’uomo e l'hanno accompagnato in Questura per i susseguenti atti. Data la sua condotta, il sanremese è stato denunciato per il reato di atti osceni in luogo pubblico, con l'aggravante dalla circostanza che il fatto era commesso nelle vicinanze del Parco Urbano, un luogo, in particolare la domenica mattina, frequentato da famiglie con bambini, con il concreto pericolo pertanto che minori potessero assistere alla inappropriata condotta.