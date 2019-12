Ventimiglia: tante le persone che hanno usufruito degli screening organizzati dal Lions Club

Sabato scorso si sono svolti due screening sanitari per la diagnosi precoce del glaucoma e della parodontopatia organizzati dal Lions Club Ventimiglia e coordinati dal Presidente Roberto Capaccio.



"Il Lions Club Ventimiglia fin dalla sua nascita, 56 anni fa, ha sempre avuto fra i suoi obiettivi la prevenzione di malattie che, se non scoperte per tempo, possono rivelarsi fortemente invalidanti. - spiega il presidente - Lo screening del glaucoma ha visto il dr. Claudio Allavena, oculista e socio del Club, impegnarsi, come ormai fa da oltre vent’anni, nel depistage di questa patologia con la misurazione del tono oculare. Grazie a questo screening, diffusosi poi a livello nazionale, moltissime persone, nel corso degli anni, hanno evitato di perdere la vista grazie ad una diagnosi precoce che probabilmente sarebbe arrivata troppo tardi senza l’azione dei Lions".



"Il dr. Paolo Pizzi, anche lui socio del Club e medico odontoiatra, ha valutato la parodontopatia. Questa patologia, spesso correlata con il diabete, se non diagnosticata per tempo può provocare la perdita della dentatura, con le ovvie conseguenze per l’organismo a livello nutrizionale e con un costo sociale molto alto per la sostituzione protesica.- conclude - In contemporanea, i Leo di Ventimiglia, presieduti da Rodolfo Costagliola, hanno messo a disposizione, ad offerta libera, dei pandorini; il ricavato sarà destinato a Leo for Safety & Security, il progetto italiano finalizzato all’acquisto di attrezzature e dispositivi di sicurezza per Enti di Primo Soccorso e strutture pubbliche in tutta Italia".