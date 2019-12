Tre ufficiali di Sanremo sul ponte di comando dell'esclusiva nave da crociera 'Carnival Inspiration' (Foto)

C’è anche un po’ di Sanremo sulla ‘Carnival Inspiration’, una nave da crociera intrisa di storie e leggende, seguendo il tema Art-Deco. A bordo, infatti, si possono ammirare opere raffiguranti creature mitiche come la sfinge d'oro.

E sulla nave che è in questo momento in crociera sulla ‘west coast’ degli Stati Uniti ci sono tre ‘Ufficiali di Coperta’ provenienti dalla città dei fiori. Si tratta del ‘Deputy Captain’ Danilo Cha, del ‘2nd Officer’ Andrea Damu e del ‘Deck Cadet’ Edoardo Lanteri. I tre hanno salpato venerdì scorso dal porto di Long Beach, in California ed ora stanno navigando per la crociera che li porterà al Natale.

Proprio per questo hanno approfittato del nostro giornale, che li accompagna ogni giorno con le notizie della loro città e dell’intera provincia, per fare gli auguri di Buon Natale e felice anno nuovo a tutti i loro concittadini.

Loro le feste le trascorreranno a disposizione dei passeggeri che occupano le 1026 cabine sono servite da dieci ponti. Una nave straordinaria che, sul ponte di comando potrà quindi contare anche su tre ufficiali della città di Sanremo.