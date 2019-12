Taggia: un bidone per raccogliere il cibo per i gatti vicino al poliambulatorio di via Levà

Un bidone per raccogliere scatolette e cibo per gatti in genere, per una colonia felina che è stata ‘ereditata’ dal poliambulatorio veterinario ‘Argentina’ di Arma di Taggia.

Si tratta di una colonia formata da circa 30/35 gatti, quasi tutti sterilizzati ed i responsabili del poliambulatorio stanno terminando di disinfettare completamente la zona, nel parcheggio vicino al poliambulatorio Argentina in via Levà.

Gli stessi, ogni giorno, provvedono a pulire ciò che viene buttato a terra ma è stato posizionato anche un bidone. Avendo già altre colonie l’aggiungersi di questa diventa economicamente troppo impegnativa per il poliambulatorio e, proprio per questo è stato installato il bidone per raccogliere scatolette e crocchette chiuse. “Grazie alle persone di buon cuore – dicono i responsabili del poliambulatorio - per qualsiasi gesto di aiuto piccolo o grande”.