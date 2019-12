Sanremo: giostra e tappeti elastici al Sud Est, il Comune pubblica la manifestazione di interesse per il nuovo affidamento

Novità in vista per la zona del Sud Est, già rivoluzionata dall’arrivo dei moduli per la scuola ‘Pascoli’. Il Comune di Sanremo ha indetto la manifestazione di interesse per l’affidamento delle due zone attualmente occupate dalla giostra e dal tappeto elastico per i bambini. Scadono le concessioni e, quindi, il Comune deve affidare nuovamente gli spazi.

Per questo gli uffici di Palazzo Bellevue hanno predisposto la manifestazione di interesse per verificare se ci sia qualcuno a prendere in concessione gli spazi. Sono due le aree interessate: quella della giostra (110 metri quadrati) e quella dei tappeti elastici (110 metri quadrati). Per entrambi il canone a base d’asta è di 5 mila euro all’anno. Chi fosse interessato può presentare la propria manifestazione di interesse entro le 13 del prossimo 23 dicembre. La destinazione d’uso attuale non dovrà essere modificata.