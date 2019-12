Regione Liguria premia l'imperiese Davide Re: è lui il 27° Sportivo Ligure dell'Anno

L'imperiese Davide Re ha vinto il 27esimo Premio regionale “Lo sportivo ligure dell’anno”. La cerimonia si è svolta questo pomeriggio a Palazzo della Meridiana, a Genova, alla presenza del presidente del Consiglio regionale Alessandro Piana, insieme agli assessori regionali Ilaria Cavo e Marco Scajola.



Davide Re, è originario di Imperia ed è stato scelto per il premio, in quanto primatista italiano dei 400 metri in atletica leggera Recentemente l'imperiese ha compiuto il giro su pista scendendo sotto i 45 secondi. Il presidente Piana si è complimentato, fra gli altri, anche con Nikola Marangoni, campionessa di Kick Boxing, Margherita Baratta e Filippo Armaleo campioni di scherma. Applausi anche per Gian Filippo Mirabile, genovese, campione mondiale indoor ed europeo di pararowing.