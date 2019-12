L'Associazione Liguria Russia Sanremo Nice Cote d'Azur porta avanti numerosi progetti per la valorizzazione delle fortezze genovesi in Crimea

Proseguono le attività di interscambio culturale organizzate dall'Associazione Liguria Russia Sanremo Nice Cote d'Azur. Nelle scorse settimane una delegazione ha organizzato un viaggio in Russia, dove ha portato alcuni pittori italiani in Crimea.



"Un'iniziativa che ancora una volta dimostra l'inconfutabile legame storico che in epoca medioevale vedeva la presenza genovese in quei territori che rappresentano un legame storico culturale indissolubile, ove sono presenti fortezze genovesi. - sottolineano dall'associazione ligure - Inoltre grazie all'Università V.I. Vernadsky, alla fondazione Soyuz di Mosca ed in particolare al Presidente Viktor Vesna, è stato organizzato il soggiorno in Russia di due tecnici-ingegneri italiani che terranno una lectio magistralis ad un concorso culturale ingegneristico con partecipanti da tutta la Federazione Russa".



"Il legame tra la Liguria e la Federazione Russa si fa pertanto pregnante di contenuti culturali, sempre più profondi e condivisi. - aggiungono - La cultura è perno della reciproca conoscenza e del conseguente rispetto e considerazione reciproca. Questa iniziativa è stata patrocinata dal Ministero della Scienza e dell'Educazione Russo. I due accademici, l'ing. Giovanni Chersola ed il perito tecnico Giacomo Omodeo Vanone saranno in Crimea dal 16 al 19 dicembre a portare un saluto agli accademici della università V.I. Vernadsky".



"Le attività liguri dell'associazione Liguria Russia Sanremo Nice Cote d'azur in Crimea riguardano, anche, il progetto di Italia Nostra, finalizzato all'ottenimento del riconoscimento UNESCO come patrimonio dell'umanità per tutte le fortezze genovesi nel mondo. Come ad esempio quelle di Tabarka, Carloforte, ed altri fondaci genovesi sparsi in tutto il Mediterraneo, ma, di cui, la gran parte si trovano nel mar Nero e nello specifico in Crimea, con le fortezze di Balaclava, Feodosia, ex citta' di Caffa e Sudak. La Liguria è protagonista nel mondo e dimostra unità di intenti con la Federazione Russa, partner esclusivo nella riscoperta di antichi legami storici e culturali, che si rigenerano, anche nei tempi odierni con nuove iniziative e nuove sfide che si devono affrontare senza pregiudizi" - concludono.