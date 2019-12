Contest di Natale: fotografa il tuo presepe e vinci una cena “glamour” per due! Segui il regolamento

Per il 2019 abbiamo pensato di premiare il presepe più bello e di regalare una cena per due in ristorante “glamour” della città. Siete pronti a partecipare? Ecco il regolamento.

Regolamento:

Invia la foto del tuo presepe ESCLUSIVAMENTE tramite WathsApp al numero 348 0954317 o alla mail eventi@morenews.it

NON VERRANNO ACCETTATE IMMAGINI INVIATE IN ALTRO MODO

Indica il tuo nome, da dove ci scrivi e dove è stata scattata la foto

La partecipazione al contest è GRATUITA e aperta a tutte le fasce d' età e le foto ricevute verranno pubblicate sulle pagine facebook dei nostri giornali. I voti di eventuali immagini pubblicate su più di una pagina facebook NON SONO CUMULABILI.

Il contest è iniziato il 15 dicembre alle 12.30 e terminerà il 24 dicembre alle 15.00: dopo questa data non saranno conteggiati i voti.

Saranno gli utenti a premiare la foto del Presepe più bello, attraverso il classico cuoricino LIKE. Il contest sarà svolto simultaneamente sulle nostre testate di Sanremonews, Imperianews, Montecarlonews, Savonanews, LaVoce di Genova, Targato CN, La Voce di Alba, La Voce di Asti, Torino Oggi e Varese Noi e vincerà, fra tutte le immagini pervenute, la foto che avrà ottenuto più like.

Trattasi di contest e non di concorso a premi secondo la normativa specifica in quanto la produzione di opere letterarie, artistiche o scientifiche, nei quali il conferimento del premio all'autore dell'opera prescelta ha carattere di corrispettivo di prestazione d'opera o rappresenta il riconoscimento del merito personale o un titolo d'incoraggiamento nell'interesse della collettività.

Non verranno prese in considerazione le immagini inviate in modi non previsti dal regolamento.