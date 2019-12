Bordighera: verrà inaugurato nel corso della settimana l'Ufficio Turismo, attesa per il videowall di fronte al Palazzo del Parco

Verrà inaugurato la prossima settimana, anche se la data deve ancora essere decisa ufficialmente, il nuovo ufficio Iat di Bordighera, i cui lavori sono praticamente terminati nella sua sede classica di fronte al Palazzo del Parco.

Un intervento a cui è stato associato anche il rifacimento del marciapiede adiacente, in modo da rendere la struttura più fruibile. 100 mila euro, questa la somma spesa per il rinnovamento della struttura per un investimento importante che si è reso possibile anche grazie all’introduzione della tassa di soggiorno.

Nelle intenzioni dell’Amministrazione, infatti, c’è sicuramente quella di rendere l’ufficio il più possibile a misura di turista, con apertura serali e ovviamente nei giorni festivi quando la città è sicuramente più popolata. All’interno dell’ufficio sarà presente un mega schermo dove verranno promosse le manifestazioni della città delle palme.

Sempre in tema di megaschermi, di fronte al Palazzo del Parco verrà a breve installato un videowall da 10 metri quadri. Anche in questo vaso verrà utilizzato per la promozione degli appuntamenti ma anche per le comunicazioni di pubblica utilità per residenti e turisti.