Sanremo: ultimo tratto dell'Aurelia Bis nel degrado con spazzatura ovunque, la segnalazione di una lettrice

Una nostra lettrice, O.P., ci ha scritto per segnalare la situazione dell’Aurelia Bis, in particolare l’ultimo tratto prima dell’uscita in zona Borgo a Sanremo:

“Siamo rimasti colpiti dalla mancanza di manutenzione delle varie uscite soprattutto dal quantitativo di spazzatura specie nell'ultimo tratto, che si accumula lungo i lati e sulle piazzole. Certo non è un bel biglietto da visita per chi esce dall'autostrada. So che la gestione è dell’Anas, ma che il Comune non possa avere voce in capitolo mi sembra davvero strano. Taglio dell'erba, qualche pianta di oleandro non richiede certo un lavoro enorme ma, innanzitutto, la spazzatura. Come se ciascuno di noi avesse tutto questo sulla porta di casa. La facciata è importante se vogliamo fare turismo”.