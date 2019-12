Welfare: al via domani il bando per l'erogazione del bonus badante e baby sitter

Parte domani, lunedì 16 dicembre, una importante misura sperimentale messa in campo da Regione Liguria a sostegno delle donne lavoratrici e delle persone non autosufficienti. Un bando da oltre 6milioni e 300mila euro per l’erogazione di bonus badanti e baby sitter stanziati a favore delle famiglie utilizzando il Fondo sociale europeo, per un valore compreso tra 150 e 500 euro mensili in base, tra l’altro, al modulo Isee.



“E’ questa la vera novità, la capacità del nostro sistema di attingere alle risorse pubbliche per dare un aiuto concreto – commenta la vice presidente della Regione e assessore alla sanità Sonia Viale - In particolare, le donne che hanno in carico persone non autosufficienti potranno mantenere l’assistenza a casa del loro familiare facendo richiesta del voucher a titolo di sostegno economico per assumere una badante o per pagare la badante già assunta. Anche le persone non autosufficienti possono inoltrare la domanda in prima persona, purché non siano già beneficiarie di altri fondi, quali ‘Vita indipendente’ ‘Disabilità gravissime’ e il ‘Dopo di noi’”. Il provvedimento favorirà il mantenimento e la ricerca di un lavoro da parte delle donne, le quali potranno eventualmente anche intraprendere percorsi di formazione professionale o di studio. C’è poi il filone baby sitter con la possibilità per le mamme di bambini minori di 14 anni di assumere una tata grazie al contributo del bonus.



“Una opportunità straordinaria per le nostre famiglie – dice la Viale – con l’avvio di un percorso unico in Italia” . Per offrire alle famiglie il supporto di personale qualificato, la Giunta ha già avviato la costituzione di un registro regionale dedicato alle due figure professionali di baby sitter e badante, la cui sperimentazione si concluderà a novembre 2020. Le domande potranno essere presentate esclusivamente on line, accedendo al sistema Bandi on line dal sito internet www.filse.it o filseonline.regione.liguria.it. Il termine di presentazione della domanda è il 30 giugno 2020.