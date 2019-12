Sanremo: terzo compleanno del gruppo dei bassotti matuziani, oggi l'invasione delle 'salsicce' a 4 zampe

Una pacifica invasione di “salsicce” a quattro zampe quella che questa mattina ha attraversato le vie del centro di Sanremo. Un'iniziativa nata dal gruppo Facebook “I bassotti di Sanremo e dintorni” che ha festeggiato così il 'terzo compleanno'.

I simpatici cani e le loro famiglie si sono dati appuntamento alle 10.30 sul solettone di piazza Colombo per poi passeggiare in centro e sul lungomare, fino ad arrivare davanti al Casinò. Il gruppo, che ha anche creato un simpatico logo ispirato al simbolo della città di Sanremo con tanto di bassotti rampanti su palma, vanta oltre un centinaio di iscritti ed è in costante evoluzione.