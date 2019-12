Vallecrosia: mercoledì prossimo, celebrazione della XIX Giornata Internazionale del Migrante e del Rifugiato

L’associazione Scuola di Pace, in collaborazione con la Chiesa Evangelica Valdese, invita la cittadinanza all’evento ‘Fuggo… Quindi Esisto’ per celebrare la XIX Giornata Internazionale del Migrante e del Rifugiato.



"Sarà un incontro senza discorsi di circostanza, un ritrovarsi scandito da testimonianze, preghiere, poesie, danze e canzoni, in una sorta di empatico abbraccio con coloro che si mettono in cammino alla ricerca di una vita degna. L’appuntamento è per mercoledì 18 dicembre 2019, alle ore 17.00, presso la Chiesa Valdese di Vallecrosia, Via Col. Aprosio, 255. Al termine verrà offerto il tè della pace. Vi aspettiamo numerosi".



(in basso, l'intera locandina)