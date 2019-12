Sanremo: successo ieri sera al Casinò per lo spettacolo 'Pole Dance Show' (foto)

Successo ieri sera nella sala De Santis del Casinò per lo spettacolo Pole Dance Show: Si è trattato di uno evento coinvolgente ed emozionante pensato per la clientela della casa da gioco e per i tanti estimatori di questo genere di danza acrobatica. La performance con la Pole Dance Alyce e il corpo di ballo 'Gran Casinò Sanremo' sarà replicato sabato prossimo, 21 dicembre.