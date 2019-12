Oggi la Liguria del Ponente protagonista del “Quality of Life” di Montecarlo

Dopo il successo e il grande apprezzamento ricevuto dal pubblico alla prima edizione del luglio scorso, l'organizzatore Romeo Ferrero propone un nuovo appuntamento con il "rendez-vous" pensato per andare insieme alla ricerca del giusto stile di vita. "Niente per forza, tutto per amore" è il titolo scelto per questa nuova occasione di incontro con relatori di chiara fama che stanno lavorando per rendere il nostro pianeta un posto migliore dove vivere, che si tratti di uno spicchio di terra tra Costa Azzurra e Liguria o del vasto continente africano. L'amore in questione è quello dalle molteplici sfaccettature: da quello per le arti a quello per il prossimo, da quello per il sapere a quello per la natura.

Anche questa volta la formula sarà pensata per abbattere la rigidità di una lezione frontale, realizzando un vero talk-show condotto dal giornalista radiofonico Marco Casa e dall'antropologo Giovanni Gugg, impreziosito dalle musiche eseguite dal vivo del duo Angela Murante (pianoforte) e Giulio Cozzari (violoncello) e arricchito da una degustazione di sapori locali e vini piemontesi. Il cocktail verrà accompagnato musicalmente dal duo Raul Frometa alla chitarra e Piero Dotti voce che presenteranno in anteprima mondiale nel Principato il nuovo lavoro discografico di Raul Frometa “ Presencias “ (come il titolo del libro che verrà presentato durante la conferenza).

Fra i relatori da segnalare il ritorno di Marco Damele l’imprenditore agricolo di Camporosso (IM) a cui si deve la riscoperta della “cipolla egiziana” dalle sorprendenti proprietà e l’intervento del giornalista enogastronomico Claudio Porchia, presidente dei Ristoranti della Tavolozza, che parlerà dell’accoglienza e della cucina con i fiori. Sempre in tema di cucina la relazione del BioChef Paolo Sari, che parlerà del lato più che buono della sua cucina di fama mondiale: l’aspetto solidale. Infatti lo chef veneziano presenterà i progetti avviati nel sud del mondo dalla sua associazione “Bio Chef Global Spirit” che si occupa di dare un’istruzione e insegnare un mestiere ai giovani più poveri.

Ecco l’elenco completo dei conferenzieri che interverranno il 15 dicembre, alle ore 15 al Novotel di Monaco, 16 bd Princesse Charlotte, accanto alla stazione ferroviaria di Monaco-Ville: Italo Muratore, Alessandro Carassale, Caterina Allera, Enrico Masella, Giuseppe Mazza, Flavia Marcella Tealdo, Raul Frometa, Vincenzo Palmero, Alberto Adonai, Daniel Mille, Ignazio Dogliani.

l termine del talk-show, i partecipanti di Quality of Life verranno deliziati dalla pissaladière sfornata dal laboratorio di Jean Paul Veziano, discendente di una gloriosa famiglia di panificatori di Antibes, ristorati dalle fragranti pizzette del Panificio fratelli Lia di Camporosso (IM) con la degustazione dei nuovi biscotti alla Cipolla egiziana, i “Belinetti”, e inebriati dai calici di vini Batasiolo.

L’evento inizierà alle ore 15.00, sarà a ingresso gratuito, previa iscrizione al link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-quality-of-life-deuxieme-edition-81995596035