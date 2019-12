Grande successo anche per gli anni 60 del Festival della canzone, il secondo appuntamento della rassegna “70 anni in 7 giorni”.

Continua fra gli applausi la rassegna “70 anni in 7 giorni”, promossa dall’associazione OroNero, con la produzione di Simona De Melas, che ripercorre la storia della manifestazione musicale con la riproposta delle canzoni più famose intrecciate con gli aneddoti e i racconti di Claudio Porchia, autore del libro “Sanremo Story”.

Un pubblico numeroso ha partecipato ieri all’esibizione divertente e di grande livello musicale della Full Optional Band, che ha riproposto in versione ska le più belle melodie degli anni 60 alternate ai racconti su episodi della storia del festival e sul contesto sociale del periodo. Partendo dal successo di Domenico Modugno con “Nel blu dipinto di blu”, che ha proiettato il festival a livello internazionale, con canzoni e racconti si sono percorsi gli anni ’60 con i debutti di Mina, Adriano Celentano, Milva, Tony Renis Caterina Caselli e dei primi cantautori, Gino Paoli, Giorgio Gaber, Bruno Lauzi, e Sergio Endrigo.

Un decennio che sul piano musicale ha alternato tradizione e innovazione, ed è stato segnato profondamente dalla misteriosa scomparsa di Luigi Tenco, e sul piano sociale dalle contestazioni del 68.

Grazie al Comune di Sanremo ed in particolare all’Assessorato al Turismo e Manifestazioni, il Festival della Canzone è un grande protagonista fra le manifestazioni natalizie.

Ecco in dettaglio i prossimi con “70 anni in 7 giorni - musica e racconti sulla storia del Festival di Sanremo”:

Sabato 21 dicembre, ore 17.30, in piazza Bresca: anni ‘70 con Agita & Friends

Sabato 28 dicembre, ore 17.30, in piazza Colombo: anni ‘80 con The Best of Sanremo - progetto Festival

Domenica 29 dicembre, ore 17.30, in piazza Colombo: anni ‘90 con The Best of Sanremo - progetto Festival

Venerdì 3 gennaio, ore 17.30, in piazza Bresca: anni ‘2000 con Linda Blumen

Sabato 4 gennaio, ore 17.30, in piazza Colombo: anni ‘2010 con Christian G.