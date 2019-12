Domenica 5 gennaio, appuntamento con il primo evento commerciale 2020 il 'Bordighera Christmas Quest'

Confesercenti è al lavoro per il primo evento commerciale del 2020 il 'Bordighera Christmas Quest'.

"Un tour che dal periodo natalizio e festivo, lungo le vie cittadine della città delle Palme, la Confesercenti in collaborazione con la società Espansione di Paola Savella, la Mondadori Bookstore Bordighera, con il patrocinio del Comune di Bordighera arriverà alla ‘Befana Bordigotta’.

Un viaggio fantastico di tre giorni che di fatto darà inizio ai primi saldi dell’anno promossa dalla rete dei negozi.

L’isola pedonale lungo l’Aurelia ospiterà domenica 5 gennaio una grande giornata commerciale con negozi aperti, ambulanti, musica ed animazione, truccabimbi.

Da sabato 4 a lunedì 6 gennaio la centralissima Corso Italia sarà trasformata in un grande tappeto magico con giochi per bimbi, doni, fiabe, tanti laboratori e truccabimbi.

Ci sarà un villaggio con musica, stands di artigianato, vetrine illuminate, golosità delle feste, un mercatino enogastronomico e stand di street food".