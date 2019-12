Bordighera: andata in scena ieri sera la XVI edizione della rassegna 'Cori…Sotto le Stelle' (foto e video)

Anche quest’anno sul palcoscenico del Palazzo del Parco la Soprano Claudia Sasso ha presentato ieri sera sabato 14 dicembre la XVI edizione della rassegna “Cori…Sotto le Stelle” evento organizzato dall’Associazione culturale Voci e Note sotto le Stelle.



Un graditissimo appuntamento che si rinnova nel periodo Natalizio all’insegna del canto corale. Anche questa edizione non sono mancate le novità canore proposte dai gruppi che hanno offerto vai generi musicali. I cori che hanno partecipato a questa edizione sono stati: Voci e note, Coro a cinque note, Corale Monte Caggio, Coro Camporosso, e molto apprezzati i cori di voci bianche Tripodi e Cervo. Particolarmente importante l’offerta musicale di “Voci e note sotto le stelle” che ha concluso la serata con il celebre brano di tradizione francese “Minuit Chretiens" magistralmente eseguito dalla Soprano Claudia Sasso. Gran finale con la premiazione dei gruppi. Premi offerti dall’Artista Alberto Bomba. Opere dipinte su Vinile eseguite in esclusiva per questa serata di musica. Infine partecipazione attiva del pubblico, che ha intonato con i vari cori sparsi in platea il brano ”Jubilate Deo”.