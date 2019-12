L’importanza di un sito web di qualità

Oggi più del 50% degli italiani che sono alla ricerca di un prodotto o di un servizio approdano a internet; in effetti il dato supera il 90% se ci si avvicina alle zone maggiormente urbanizzate. Stiamo parlando di un numero di potenziali clienti incredibile, che si possono avvicinare alla singola realtà produttiva solo se possiede un buon sito internet. E stiamo parlando di prodotti di qualità, progettati e gestiti da un’agenzia che si occupa di siti web a Milano , proponendo un servizio completo e un risultato ottimale in ogni situazione.

Quali aziende necessitano di un sito web

Quale pubblico accede alla rete

Internet e la pubblicità

Tutte le aziende hanno la necessità di un sito internet? In realtà non è proprio così, anche se la stragrande maggioranza delle realtà italiane possono di certo giovarsi dell’ausilio di un sito web per potersi mettere in contatto con i propri clienti. Le agenzie che si occupano di costruire siti in genere cominciano effettuando un’analisi che riguarda gli effettivi vantaggi offerti dalla rete nel caso in cui si costruisca una pagina aziendale. Tali vantaggi sono diversi a seconda della singola realtà, in alcuni casi la strategia invece di orientarsi verso un vero e proprio sito, si rivolge all’utilizzo del canale internet per quanto riguarda l’utilizzo di spazi pubblicitari su altri siti, o lo sfruttamento di canali alternativi. In alcuni casi infatti l’utilizzo della rete si può sfruttare in modalità diverse, come ad esempio l’inserimento di articoli promozionali in siti che trattano di argomenti vicini ai prodotti o servizi offerti dalla singola realtà.

Come si costruisce un sito internet

L’importanza della SEO

Il posizionamento

Quando un singolo soggetto accede a internet e fa una ricerca, su qualsiasi argomento, un complesso algoritmo sceglie l’ordine con cui mostrare i risultati ottenuti. Un buon sito deve poter risultare nella prima pagina di questo tipo di ricerche, visto che numerose indagini in questo senso hanno mostrato che la maggior parte degli utenti tende a prediligere i primi 3-5 risultati ottenuti. Un’agenzia che produce siti internet si occupa anche di questo, ossia di fare in modo che i siti web dei propri clienti risultino nei primi posti delle ricerche su argomenti correlati ai servizi offerti. Questa strategia è detta SEO, Search Engine Optimization, e deve essere svolta in modo preciso e meticoloso per poter dare i propri frutti.

Lo scopo di un sito internet

Non solo informazioni

Gli e-commerce

Avere a disposizione una pagina aziendale in internet è importante sotto diversi punti di vista, che cambiano a seconda del tipo di realtà e dei prodotti offerti. In linea generale un sito serve per farsi conoscere al grande pubblico, ma anche per dare informazioni ai clienti già acquisiti, come avviene ad esempio con l’assistenza tecnica. Inoltre si tratta anche di ottenere un certo prestigio e credibilità: un’azienda che non è presente in rete appare già in partenza poco affidabile; i clienti che trovano la pagina aziendale si possono informare sulla sede legale, sulle attività svolte, sull’effettiva solidità dell’azienda. Internet è poi anche un grande mercato retail, dove si possono incontrare innumerevoli clienti da tutto il mondo.