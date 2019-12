CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, domenica 15 dicembre

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al Tabarin del cinema Centrale di Sanremo, al Centrale di Imperia e alla Sala 2 dello Zeni di Bordighera

SANREMO



Ariston (tel. 0184 506060)

Chiuso (per la programmazione di spettacoli musicali, rappresentazioni teatrali, congressi si rimanda alla rubrica 'Agenda Manifestazioni')

Ariston Ritz (tel. 0184 506060)

- FROZEN II - IL SEGRETO DI ARENDELLE - 16.45 – 19.00 – 21.15 – di Jennifer Lee, Chris Buck - con le voci di Serena Autieri, Serena Rossi, Enrico Brignano, Paolo De Santis, Idina Menzel - Animazione/Avventura/Commedia - "La Regina Elsa, la Principessa Anna, Kristoff e Olaf si addentrano nel cuore della foresta incantata per scoprire la verità su un antico mistero del regno di Arendelle, l'unica speranza per salvare il regno e i suoi cittadini dalle forze implacabili della natura…”

Voto della critica: ***



Ariston Roof - Sala 1 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

Voto della critica: **

Voto della critica: **



Ariston Roof - Sala 2 (tel. 0184 506060)

- CHE FINE HA FATTO BERNADETTE? – 16.30 - 19.15 - 21.30 – di Richard Linklater - con Cate Blanchett, Billy Crudup, Kristen Wiig, Laurence Fishburne, Emma Nelson – Commedia/Drammatico - "Bernadette Fox, non è un tipo facile: occhialoni da diva, ironia tagliente, modi scostanti; Bernadette esce di rado, trascura la casa e non fa nulla per nascondere l'indifferenza nei confronti dei comitati scolastici. Quando la figlia Bee chiede un viaggio in Antartide come premio per la pagella perfetta, Bernadette si getta eroicamente nei preparativi. Lo sforzo di adattarsi a una vita che non le assomiglia affatto, gli intoppi e i disastri si susseguono uno dopo l'altro, consumano Bernadette che, all'improvviso, scompare lasciando alla sua famiglia il compito di raccogliere i cocci. Il che è esattamente ciò che Bee decide di fare, ricostruendo con acume e pazienza la scia di mail, fatture, articoli di giornale e circolari scolastiche che la madre si è lasciata alle spalle, fino a svelare il clamoroso segreto che Bernadette nasconde da vent'anni…”

Voto della critica: ***



Ariston Roof - Sala 3 (tel. 0184 506060)

- L'IMMORTALE - 16.15 – 19.00 – 21.30 – di Marco D'Amore - con Marco D'Amore, Giuseppe Aiello, Salvatore D'Onofrio, Giovanni Vastarella, Marianna Robustelli - Drammatico - "Il corpo di Ciro sta affondando nelle acque scure del Golfo di Napoli. E mentre sprofonda sempre più, affiorano i ricordi. I suoni attutiti dall'acqua si confondono con le urla della gente in fuga. E' il 1980, la terra trema, il palazzo crolla, ma sotto le macerie si sente il pianto di un neonato ancora vivo. Dieci anni più tardi, ritroviamo quel neonato ormai cresciuto, mentre sopravvive come può alle strade di Napoli, figlio di nessuno. Ricordi vividi di un'educazione criminale che l'hanno reso ciò che è: Ciro Di Marzio, l'Immortale…”

Voto della critica: **



Ariston Roof - Sala 4 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- UN GIORNO DI PIOGGIA A NEW YORK - 16.30 – di Woody Allen - con Timothée Chalamet, Elle Fanning, Selena Gomez, Jude Law, Diego Luna, Liev Schreiber - Commedia - "Sullo sfondo di una poetica New York, una coppia di giovani fidanzati è alle prese con improbabili incontri che cambieranno il corso di un weekend romantico, mandandolo in fumo…”

Voto della critica: ***

- L'INGANNO PERFETTO - 19.15 – 21.30 – di Bill Condon - con Helen Mirren, Ian McKellen, Russell Tovey, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Jim Carter - Drammatico - "Il genio della truffa Roy Courtnay non riesce a credere alla sua fortuna quando incontra online la benestante vedova Betty McLeish. Mentre Betty gli apre le porte della sua casa e della sua vita, Roy rimane sorpreso scoprendosi affezionato alla donna: quella che sarebbe dovuta essere una truffa veloce e rapida si trasforma in un percorso da funambolo, il più infido della sua vita…”

Voto della critica: ***



Centrale (tel. 0184 597822)

Voto della critica: **

Tabarin (tel. 0184 597822)

- CENA CON DELITTO - KNIVES OUT - 16.15 - 18.45 - 21.15 – di Rian Johnson - con Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon (II) – Azione/Drammatico - "Il film è la trasposizione cinematografica dell'omonimo album del ‘Boss’ Bruce Springsteen. Il documentario vede il cantautore statunitense all’esordio alla regia, in quella che è un'esibizione in piena regola e lo vede interpretare i tredici brani dell'album, insieme a un'intera orchestra, nel fienile della sua dimora…”

Voto della critica: ***



IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

- CENA CON DELITTO - KNIVES OUT - 16.30 - 21.00 – di Rian Johnson - con Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon (II) – Azione/Drammatico - "Il film è la trasposizione cinematografica dell'omonimo album del ‘Boss’ Bruce Springsteen. Il documentario vede il cantautore statunitense all’esordio alla regia, in quella che è un'esibizione in piena regola e lo vede interpretare i tredici brani dell'album, insieme a un'intera orchestra, nel fienile della sua dimora…”

Voto della critica: ***

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Voto della critica: **



Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Doppia Programmazione

- MIDWAY - 15.45 - 20.30 – di Roland Emmerich - con Ed Skrein, Patrick Wilson, Woody Harrelson, Luke Evans, Mandy Moore, Luke Kleintank – Azione/Drammatico/Storico - "Basato sulla storia vera della Battaglia delle isole Midway combattuta nel Pacifco da giapponesi e americani tra il 4 e il 6 giugno 1942, punto di svolta cruciale della Seconda Guerra Mondiale, racconta le eroiche e strazianti imprese dei soldati e degli aviatori che, con i loro incredibili sacrifici, sono riusciti a cambiare le sorti della guerra…”

Voto della critica: ***

- FROZEN II - IL SEGRETO DI ARENDELLE - 16.00 - 18.00 – di Jennifer Lee, Chris Buck - con le voci di Serena Autieri, Serena Rossi, Enrico Brignano, Paolo De Santis, Idina Menzel - Animazione/Avventura/Commedia - "La Regina Elsa, la Principessa Anna, Kristoff e Olaf si addentrano nel cuore della foresta incantata per scoprire la verità su un antico mistero del regno di Arendelle, l'unica speranza per salvare il regno e i suoi cittadini dalle forze implacabili della natura…”

Voto della critica: ***



DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

Voto della critica: **



BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

Voto della critica: **



Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Doppia Programmazione

- FROZEN II - IL SEGRETO DI ARENDELLE - 16.00 – di Jennifer Lee, Chris Buck - con le voci di Serena Autieri, Serena Rossi, Enrico Brignano, Paolo De Santis, Idina Menzel - Animazione/Avventura/Commedia - "La Regina Elsa, la Principessa Anna, Kristoff e Olaf si addentrano nel cuore della foresta incantata per scoprire la verità su un antico mistero del regno di Arendelle, l'unica speranza per salvare il regno e i suoi cittadini dalle forze implacabili della natura…”

Voto della critica: ***

- UN GIORNO DI PIOGGIA A NEW YORK - 18.30 - 21.00 – di Woody Allen - con Timothée Chalamet, Elle Fanning, Selena Gomez, Jude Law, Diego Luna, Liev Schreiber - Commedia - "Sullo sfondo di una poetica New York, una coppia di giovani fidanzati è alle prese con improbabili incontri che cambieranno il corso di un weekend romantico, mandandolo in fumo…”

Voto della critica: ***



Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

- CENA CON DELITTO - KNIVES OUT - 16.00 - 18.30 - 21.00 – di Rian Johnson - con Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon (II) – Azione/Drammatico - "Il film è la trasposizione cinematografica dell'omonimo album del ‘Boss’ Bruce Springsteen. Il documentario vede il cantautore statunitense all’esordio alla regia, in quella che è un'esibizione in piena regola e lo vede interpretare i tredici brani dell'album, insieme a un'intera orchestra, nel fienile della sua dimora…”

Voto della critica: ***



VENTIMIGLIA

Teatro Comunale (tel. 0184 235263)

Doppia Programmazione

- FROZEN II - IL SEGRETO DI ARENDELLE - 17.00 – di Jennifer Lee, Chris Buck - con le voci di Serena Autieri, Serena Rossi, Enrico Brignano, Paolo De Santis, Idina Menzel - Animazione/Avventura/Commedia - "La Regina Elsa, la Principessa Anna, Kristoff e Olaf si addentrano nel cuore della foresta incantata per scoprire la verità su un antico mistero del regno di Arendelle, l'unica speranza per salvare il regno e i suoi cittadini dalle forze implacabili della natura…”

Voto della critica: ***

Voto della critica: **



DOLCEACQUA



Cinema Cristallo (tel. 0184 206 324)

Chiuso





Legenda - Giudizi della critica film in da 1* stelletta (mediocre) a 5***** stellette (capolavoro)

Trame film tratte da www.cinematografo.it