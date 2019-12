Ventimiglia: per un 'Natale Multietnico', la scuola per adulti apre le porte alla città

Il C.P.I.A. Provincia di Imperia, sede di Ventimiglia, organizza ‘Porte aperte al C.P.I.A. per un Natale multietnico’ che si terrà il giorno 19 dicembre in via Roma 61 presso I.C. Biancheri alle ore 19.00.

“La nostra scuola lavora dal 1998 sul territorio di Ventimiglia con un’utenza per la maggior parte straniera e persegue l’obiettivo dell’integrazione attraverso l’erogazione di corsi di alfabetizzazione, medie e biennio superiore. È, inoltre, punto di riferimento per il territorio di Ventimiglia con i suoi corsi di lingue straniere, informatica e benessere.

‘Porte aperte al C.P.I.A. per un Natale multietnico’ si presenta come momento di condivisione e di scambio culturale attraverso la presentazione e descrizione di piatti e tradizioni culinarie proprie dei paesi di origine dei nostri iscritti. Il cibo e le tradizioni ad esso correlate sono un elemento imprescindibile della storia di ciascuna persona, contribuiscono a lenire i traumi derivanti dall’abbandono della terra d’origine e, condivisi, consentono il dialogo tra culture su di un piano di reciproca accettazione. Vi aspettiamo numerosi!”.