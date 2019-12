Sanremo: messa in sicurezza degli stabili nella Pigna, domani pomeriggio riunione dei condomini

E’ fissata per domani alle 18, al centro sociale Lina Lanteri’ di via Escoffier a Sanremo, una assemblea congiunta di alcuni Condomini della Pigna, il centro storico matuziano interessati dalle ordinanze comunali di messa in sicurezza nella Pigna.

Il caso riguarda le condizioni degli immobili nella zona dei giardini Regina Elena e sarà l’occasione per discutere sulle condizioni degli immobili e valutare le soluzioni da adottare, anche alla luce degli impegni presi dal Comune di Sanremo per risolvere il problema.