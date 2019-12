Le Fiat 500 portano il Natale a Dolceacqua: un raduno con presepi esposti nelle auto d'epoca (foto)

Cinquanta Fiat 500 ed almeno 30 presepi allestiti in altrettante auto. Un successo il raduno natalizio organizzato da 'Sa'N'remo in 500' e Fiat 500 Club Italia che ha portato tanti appassionati della storica auto torinese da Vallecrosia a Dolceacqua.



Il borgo con il Castello è stata la destinazione finale di questa invasione a tema natalizio. Quest'anno c'è stata una netta partecipazione dei cinquecentisti locali e l'equipaggio che arrivava più da lontano, era partito da Camogli e Cicagna, in provincia di Genova.



Quello odierno non era un raduno come tanti. Infatti all'interno delle vetture sono stati realizzati dei presepi, delle piccole opere di artigianato ed ingegno, se si considerano le dimensioni già ridotte di queste vetture. Inoltre tra le macchine sono stati esposti i disegni realizzati dai bambini della scuola primaria di Dolceacqua.



Una giornata di festa per questi appassionati del sempreverde modello di casa Fiat. Ad allietare i presenti è intervenuto anche Dj Enzo, un veterano dei raduni della Liguria ed in più si è esibito anche il piccolo Mattia di appena 8 anni che ha fornito l'accompagnamento musicale della giornata con un ricco repertorio di musiche natalizie. Al termine della giornata gli organizzatori hanno decretato i vincitori, per i migliori presepi esposti nelle Fiat 500 rimaste in esposizione nel centro del paesino a disposizione degli sguardi di residenti e turisti.