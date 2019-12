De Luca Gomme augura buone feste ai suoi clienti e si conferma tra i rivenditori principali di pneumatici invernali e catene da neve

Lo staff di De Luca Gomme, situato ad Imperia Oneglia presso via Argine Destro 563, augura buone feste a tutti i suoi clienti. Maurizio e i colleghi sono specialisti del loro settore da oltre trent'anni e la loro attività è affiliata, nonché rivenditrice, a marchi importanti come Super Service Good Year Dunlop e alle Lease Company come Arval, Lease Plan, Avis e Car Server.

Chiamando allo 0183 294799 è possibile fissare un appuntamento così da avere la garanzia di un cambio gomme in tempi rapidi. Lo staff di De Luca propone un vasto assortimento di pneumatici, catene da neve e cerchi in lega. Tra i principali servizi troviamo:

Equilibratura dei pneumatici, sia a banco che stroboscopica (con ruota montata sull'autovettura).

Allineamento delle ruote anteriori e posteriori, con controllo campanatura e incidenza.

Gonfiaggio dei pneumatici con azoto.

Sostituzione di pastiglie dei freni, dischi freno, testine, trapezi, cuffie.

Sostituzione e taratura degli ammortizzatori (normali, a gas e oleodinamici).





Se dovessi aver bisogno di un cambio gomme o di un cambio catene, questi giorni potrebbero essere un'occasione per passare a trovare lo storico staff per scambiare i tradizionali auguri.





È possibile trovare altre informazioni visitando il sito https://www.delucagomme.it/