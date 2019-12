A Molini di Triora una panchina per ricordare l'amicizia tra Augusto Zucchetto e Adriana Lantrua, il regalo delle due famiglie al paese

Da qualche giorno a Molini di Triora c'è una panchina per ricordare l'amicizia tra Augusto Zucchetto e Adriana Lantrua. Lui è stato l'anima ed il volto del Santo Spirito, l'albergo ristorante di questo borgo. Lei, invece, è stata per tantissimi anni 'la' postina del paese, una figura che in queste realtà dell'entroterra è importantissima. Tra di loro era nato un ottimo rapporto, fatto di lunghissime chiacchierate e con un occhio sempre alla loro amata Molini.